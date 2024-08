Il messaggio di Eriksson “Vivete la vita fino alla fine”

ROMA (ITALPRESS) – “Vivete la vita fino alla fine, spero di essere ricordato come un bravo uomo”. Questo il messaggio conclusivo di Sven-Goran Eriksson, ex ct dell’Inghilterra, nel docufilm “Sven”, che andrà in onda su Amazon Prime, in cui l’ex tecnico svedese ripercorre i suoi momenti più importanti della sua carriera. L’ex allenatore lo scorso gennaio ha annunciato di combattere contro un tumore al pancreas, arrivato allo stato terminale. Nella migliore delle ipotesi “un anno di vita”, aveva fatto sapere. Subito dopo aver rivelato la sua malattia, il calcio si è stretto attorno a lui e tra le squadre che lo hanno ospitato ci sono state anche Lazio e Sampdoria, due delle quattro squadre italiane che ha allenato (ha guidato anche Roma e Fiorentina). Una notizia che ha fatto il giro del mondo e il Liverpool ha anche coronato il suo sogno di sedere almeno una volta sulla panchina dei Reds. “Mi auguro che dopotutto alla fine la gente dirà di me: sì, in fondo era un bravo uomo – ha detto Eriksson -. Ma so anche che non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Non dispiacetevi, sorridete alla vita. Grazie di tutto: allenatori, giocatori, il pubblico, è stato un viaggio fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E vivetela fino alla fine. Ciao”.

– Foto: Ipa Agency –

