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Il Papa in visita privata alla Pontificia Accademia Ecclesiastica

| 28 Aprile 2026 00:05 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 27 apr. (askanews) – Papa Leone è arrivato in piazza della Minerva, a Roma, per una visita privata alla Pontificia Accademia Ecclesiastica.Il Pontefice è stato accolto da numerosi turisti che lo hanno acclamato al suo arrivo e a cui ha sua volta ha risposto con un saluto prima di entrare nell’edificio.

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Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

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