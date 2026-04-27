Il Papa in visita privata alla Pontificia Accademia Ecclesiastica
| 28 Aprile 2026 00:05 |
1 minuto per la lettura
Roma, 27 apr. (askanews) – Papa Leone è arrivato in piazza della Minerva, a Roma, per una visita privata alla Pontificia Accademia Ecclesiastica.Il Pontefice è stato accolto da numerosi turisti che lo hanno acclamato al suo arrivo e a cui ha sua volta ha risposto con un saluto prima di entrare nell’edificio.
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Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA
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| 28 Aprile 2026 00:05 |
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Roma, 27 apr. (askanews) – Papa Leone è arrivato in piazza della Minerva, a Roma, per una visita privata alla Pontificia Accademia Ecclesiastica.Il Pontefice è stato accolto da numerosi turisti che lo hanno acclamato al suo arrivo e a cui ha sua volta ha risposto con un saluto prima di entrare nell’edificio.
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