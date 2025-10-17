Il saluto di Ranucci commosso al presidio in Rai

Milano, 17 ott. (askanews) – Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci si è affacciato dagli uffici della Rai in via Teulada alla fine del presidio convocato in solidarietà dopo il tentato attentato esplosivo di cui è stato vittima. Il conduttore non ha rilasciato dichiarazioni ma, commosso, ha salutato le persone che hanno partecipato al presidio per dimostrargli vicinanza e sostegno. “Forza”, “Siamo la scorta (mediatica)”, le urla della folla in risposta.