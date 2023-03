ROMA (ITALPRESS) – “Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le Istituzioni. Come Governo le facciamo nostre, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per combattere i trafficanti di esseri umani e fermare le morti in mare”. Così, su Twitter, il premier Giorgia Meloni.

(ITALPRESS).

-foto Palazzo Chigi-