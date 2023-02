In Germania Alfa Romeo Giulia è ancora una volta “Best Car”

TORINO (ITALPRESS) – Sei successi in sette edizioni del premio tedesco: Alfa Romeo Giulia è indubbiamente una delle vetture più apprezzate dai lettori di “auto motor und sport”. Gli oltre 100.000 partecipanti al concorso “Best Cars 2023” hanno premiato ancora Alfa Romeo Giulia posizionandola al primo posto nella categoria “Midsize Import”. La berlina sportiva italiana ha trionfato nella sua categoria contro 17 concorrenti, con il 19,5% dei voti. Anche la nuova Alfa Romeo Tonale riscuote l’apprezzamento degli appassionati di auto in Germania, ottenendo un eccellente 2° posto nella categoria “Compact SUV- Importers”. Infine, il D-SUV Alfa Romeo Stelvio si è piazzato nella top 3 della categoria “Large SUV- Importers”. Per “auto motor und sport” si è trattato della 47 edizione dell’ormai atteso premio “Best Cars”. La testata ha chiesto ai propri lettori di esprimere il loro giudizio su 422 veicoli attualmente sul mercato, suddivisi in 13 categorie, incluse le vetture di importazione.

Il premio è stato assegnato il 9 febbraio a Stoccarda ed è stato Niccolò Biagioli, Direttore dei Marchio in Germania, a ritirare il premio. “Desidero ringraziare di cuore i lettori di “auto motor und sport” per il loro entusiasmo nei confronti di Alfa Romeo Giulia, nuovamente nominata tra le vincitrici di ‘Best Cars’. Questo successo testimonia la grande fiducia riposta in Alfa Romeo ed è per noi uno stimolo a perseguire gli ambiziosi obiettivi che Alfa Romeo ha in piano”.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).