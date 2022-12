In Nba Banchero trascina Orlando, strepitosi LeBron e Jokic

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un super Paolo Banchero, nelle gare della Nba disputate questa notte, ha trascinato gli Orlando Magic al quinto successo consecutivo. Il team dell’italoamericano, che ha totalizzato 31 punti, dei quali 22 nel primo tempo, ha sconfitto i Boston Celtics a domicilio per 95-92. Nelle altre gare hanno brillato diverse stelle: da LeBron James a Nikola Jokic, passando per il duo composto da Kevin Durant e Kyrie Irving. In primis i Los Angeles Lakers, pur privi dell’infortunato Anthony Davis, hanno vinto di misura, 119-117, sui Washington Wizards: decisivo LeBron con 33 punti e con l’assist per il canestro della vittoria. A ruota Jokic ha portato al successo i Denver Nuggets, che hanno piegato gli Charlotte Hornets per 119-115. Tripla doppia incredibile per il serbo: 40 punti, 27 rimbalzi e 10 assist, oltre ai due tiri liberi che hanno chiuso il match a 13 secondi dalla fine.

Durant e Irving, invece, hanno messo a segno 81 punti in due: 43 per il primo e 38 per il secondo nel successo dei Brooklyn Nets sul campo dei Detroit Pistons per 124-121. “Inutili” ai fini del punteggio i 26 punti di Bojan Bogdanovic.

Sono tornati alla vittoria, poi, i Golden State Warriors, privi dell’infortunato Stephen Curry ma capaci di imporsi a domicilio sui Toronto Raptors per 126-110 con Jordan Poole a quota 43. Infine, i Chicago Bulls sono sprofondati contro i Minnesota Timberwolves (150-126), mentre i New York Knicks hanno vinto la settima partita consecutiva, passando sul campo degli Indiana Pacers per 109-106.

