In Nba i Grizzlies volano con Ja Morant, ko i Pelicans

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I Phoenix Suns, nelle gare Nba disputate nella notte italiana, quattro in tutto, hanno sconfitto a domicilio i Los Angeles Clippers. Alla Crypto.com Arena il team dell’Arizona, dopo cinque sconfitte di fila, ha rialzato la testa e si è imposto per 111-95, trascinato da Mikal Bridges, autore di 27 punti con 11/18 al tiro. Seconda battuta d’arresto di fila, invece, per i New Orleans Pelicans, che hanno ceduto sul campo dei Jazz per 132-129 all’overtime. La formazione dello Utah ha brillato soprattutto nel tempo supplementare con Clarkson (39 punti) e Markkanen (31). Volano, di contro, al comando della West Conference i Memphis Grizzlies, che hanno strapazzato, in casa, i Milwaukee Bucks (142-101). Ancora una volta il migliore è Ja Morant con una tripla doppia: 25 punti, 10 rimbalzi e 10 assist per la seconda scelta assoluta al draft del 2019, sempre più “stella” del team allenato da Taylor Jenkins.

Nell’ultima partita giocata nella notte italiana, infine, i Miami Heat hanno vinto per 111-108, a domicilio, contro gli Houston Rockets. Al Toyota Center di Houston, nuovo massimo in carriera per Tyler Herro, con ben 41 punti a referto.

