Incredibile Mitchell, 71 punti per entrare nella storia Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Notte ricca in Nba. Dieci partite, stelle che brillano e match combattuti, ma alla fine la luce dei riflettori è tutta per Donovan Mitchell. Il 26enne dei Cavaliers entra nella storia della National Basketball Association, mettendo a referto ben 71 punti (per lui anche 8 rimbalzi e 11 assist) nella sfida che Cleveland vince all’overtime, battendo davanti al proprio pubblico i Chicago Bulls per 145-134. Una prestazione strepitosa che gli vale l’ottavo posto nella classifica all-time per numero di punti, ma anche il record di franchigia dei Cavs superando il primato precedente di LeBron James che si era fermato a 57 e che sui social si è complimentato con lo stesso Mitchell. Per Cleveland ci sono anche i 21 punti di Allen e i 19, dalla panchina, di Osman, oltre alla doppia doppia da 12 punti e 17 rimbalzi di Love, mentre dall’altra parte sono 44 i punti di DeRozan, 26 quelli di LaVine e 20 (con 13 rimbalzi) di Vucevic.

Donovan Mitchell, dunque, migliora il record di LeBron James con i Cavaliers, ma il Prescelto dimostra di essere ancora un fuoriclasse, facendo registrare al suo attivo 43 punti e 11 rimbalzi nel match che i Lakers vincono (121-115) sul parquet degli Hornets. Niente da fare per Charlotte nonostante i 27 punti di Rozier, i 24 di Ball e la doppia doppia da 18 punti e 14 rimbalzi di Plumlee.

Serata strepitosa anche per Klay Thompson che trascina i Warriors, ancora privi di Curry, mettendo a referto 54 punti nel successo casalingo (143-141 all’overtime) contro gli Atlanta Hawks.

Da segnalare anche l’ennesimo successo consecutivo (il 12esimo) di Brooklyn che batte 139-103 in casa San Antonio con Irving che fa 27 punti e Durant che chiude con una doppia doppia da 25 punti e 11 assist.

Nelle altre gare della notte vincono anche Pacers (122-114 sui Raptors), Philadelphia (120-111 sui Pelicans con 42 punti e 11 rimbalzi per Embiid), Mavericks (111-106 sui Rockets con 39 punti, 12 rimbalzi e 8 assist per Doncic), Timberwolves (124-111 contro i Nuggets con 29 punti e 10 rimbalzi per Edwards), Portland (135-106 sui Pistons con 36 punti per Grant) e Miami (110-100 sui Clippers).

