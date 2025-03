Inzaghi “Niente calcoli, col Feyenoord serve Inter lucida”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi aspetto un avversario aggressivo in alcuni momenti e attendista in altri. Ci vorranno mettere in difficoltà e noi dovremo essere bravi a disputare una partita di corsa e determinazione”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord, battuto all’andata per 2-0 in Olanda.

“Abbiamo avuto un esempio sabato contro il Monza, tutte le partite creano difficoltà e si trovano sempre squadre organizzate – le parole del mister nerazzurro – Nonostante il doppio vantaggio non dovremo fare calcoli ma giocare con lucidità”.

In porta, svela Inzaghi, “tornerà Sommer, si è allenato molto bene e domani giocherà lui, però Martinez ha fatto benissimo e sono molto contento perchè posso scegliere, così come in altre zone del campo”. Per il resto, con Correa fuori lista, “De Vrij e Lautaro hanno lavorato in palestra per precauzione, domani faranno la sgambata e vedremo se saranno o meno disponibili”, ha fatto sapere Inzaghi, fiducioso però di averli entrambi per il match.

“Thuram sta combattendo con un problema da un mese e non riesce ad allenarsi come prima – ha svelato ancora l’allenatore dei campioni d’Italia – Sta giocando con degli antidolorifici e ci sta dando una grande mano, valuterò domani, così come per le punte: non dovrebbero esserci problemi per Lautaro, poi sceglierò, e non in base al campionato ma alle condizioni fisiche di qualche calciatore”.

Inzaghi di certo dovrà fare a meno di Zielinski: “Ha avuto un infortunio importante in un momento in cui stava crescendo molto, lo aspetteremo come abbiamo fatto per altri giocatori”. Domani, contro gli olandesi, sarà la ventesima partita dei nerazzurri in questo avvio di 2025: “Le tante gare fatte non devono essere un problema ma uno stimolo. Dobbiamo esserne orgogliosi”, ha concluso Inzaghi, che domani brinderà alle sue 200 presenze sulla panchina lombarda.

“E’ sempre positivo partire da un vantaggio di due gol, ma ora è un’altra partita, c’è il secondo tempo, quindi c’è bisogno di lavorare e giocare concentrati, ma noi siamo carichi – ha sottolineato l’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries – Loro verranno qui per giocarsi le ultime chance, cercheranno di fare gol e di metterci pressione”.

Domani l’olandese giocherà sotto diffida. “Lo ero anche a Rotterdam e anche in altre gare, non è la prima partita che gioco da diffidato, bisogna sicuramente stare più attenti, ma la cosa più importante è vincere e io sono pronto per fare i mie duelli come sempre”. Prima la sfida di Champions, poi il match-scudetto con l’Atalanta ieri vittoriosa con un netto 4-0 sul campo della Juventus. “Ogni partita è importante, giochiamo in tre competizioni, il calendario è così e dobbiamo lavorare con l’obiettivo di vincere ogni partita”, ha evidenziato l’ex Psv, che non vuole scegliere i traguardi da inseguire. “Dobbiamo puntare a tutte le competizioni, si gioca per vincere e io voglio vincere tutto”.

“Fisicamente sto bene e vogliamo andare nei quarti di finale di Champions. Il Feyenoord ha giocato bene col Milan ma noi vogliamo dimostrare di essere un top club, dobbiamo restare concentrati e focalizzati sull’obiettivo – ha concluso il nazionale Oranje – Mi aspetto un Feyenoord molto aggressivo, vengono qui per la vittoria e per ribaltare il risultato. Per quanto mi riguarda, sono contento di come sto giocando e so che devo migliorare ogni giorno: non penso che ciò dipenda dal rinnovo del mio contratto, ho lavorato tanto mentalmente e questa è ora la mia grande forza”.

