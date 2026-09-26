Israele, investimenti diretti all’estero saliti ai massimi da 20 anni

Roma, 26 set. (askanews) – Gli investimenti diretti esteri (Ide) in uscita da Israele, in altri termini i capitali impiegati dagli investitori israeliani in imprese estere, hanno raggiunto 14,7 miliardi di dollari nel 2025, il livello più elevato da quasi 20 anni. Lo riporta il ministero delle Finanze israeliano, sottolineato che in rapporto all’economia del Paese gli Ide in uscita hanno rappresentato il 2,4% del Pil nel 2025, in aumento rispetto all’1,8% del 2024 e all’1,5% del 2023.

Un incremento significativo, con cui l’incidenza degli investimenti all’estero israeliani hanno raggiunto livelli comparabili a quelli della Corea del Sud o dell’Arabia Saudita.

In termini assoluti, prosegue il dicastero, risultano simili a quelli di grandi economie sviluppate, tra cui il Regno Unito e la Svezia. L’impennata degli investimenti in uscita riflette la maturazione, la diversificazione e la portata globale dell’ecosistema di innovazione israeliano.

Le imprese israeliane stanno impiegando capitali in misura in particolare in settori legati a tecnologia, scienze della vita, fintech e immobiliare.

La rilevanza degli investimenti diretti all’estero in uscita, sottolinea il ministero israeliano, è anche quella di essere un indicatore di maturità economica e di competitività globale. Quando aziende investitori israeliani impiegano capitali a livello internazionale, rafforzano da una parte la posizione del Paese nelle catene di valore globali, dall’altra non solo creano posti di lavoro e collaborazione internazionale, ma ampliano anche l’impronta economica del Paese e la sua integrazione nell’economia globale.

La portata di questi investimenti in uscita evidenzia anche lo spessore dei mercanti dei capitali israeliani e la disponibilità di risorse da investire a livello internazionale, con attività che al contempo generano ritorni per l’economia di Israele attraverso dividendi e utili.