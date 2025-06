Israele-Iran, Schlein a Tajani: il Governo deve fermare Nethanyau

Roma, 14 giu. (askanews) – “La Costituzione all’articolo 11 stabilisce che l’Italia ripudia la guerra come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali. E’quello che invece il governo di Nethanyau ha fatto e sta facendo. Noi chiediami al governo italiano di essere conseguente con la nostra Costiutuzione: frenare l’escalation,favorire lka de-escaltion come lei ha detto. È solo questo: va fermato Netahanyau. Ha spiazziato e scavalcato anche Trump. Il negoziato Usa-Teheran è stata la prima vittima diplomatica dell’attacco di Israele all’Iran condotto da Netahanyau”.Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando in commissione Esteri sull’informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla guerra Israele-Iran.-