Ita-Lufthansa, verso via libera condizionato da parte dell’Ue

Bruxelles, 13 giu. (askanews) – Un via libera condizionato della Commissione europea al progetto di fusione Ita-Lufhtansa potrebbe arrivare qualche giorno prima della scadenza fissata, il 4 luglio prossimo, come di solito avviene per questo tipo di decisioni. Non c’è ancora un accordo definitivo (“done deal”), ma sembra che si stia andando, appunto, verso un via libera condizionato, secondo quanto si apprende a Bruxelles.

“Condizionato” significa basato sull’impegno delle due compagnie aeree ad attuare una serie di “rimedi” che lascerebbero alla concorrenza determinate rotte e una serie di slot negli aeroporti italiani.