Italia e Turchia ospiteranno gli Europei del 2032

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il Comitato Esecutivo Uefa ha assegnato a Italia e Turchia, candidate uniche a ospitare la manifestazione, gli Europei del 2032. I due Paesi avevano raggiunto un accordo, annunciato ufficialmente il 28 luglio scorso, per unificare le proprie candidature e assicurarsi il voto della commissione Uefa deputata all’assegnazione delle fasi finali. La cerimonia si è svolta a Nyon, presenti il presidente della Figc, Gabriele Gravina, il segretario generale, Marco Brunelli, il project manager Euro 2032, Antonio Talarico, e tutto il team che ha lavorato al dossier, oltre ai due ambassador Gianluigi Buffon, capo delegazione dell’Italia, e Ilaria D’Amico. Per la Turchia, invece, erano presenti il presidente della Turkish Football Federation, Mehmet Buyukeksi, il segretario generale, Kadir Kardas e il vice presidente, Mustafa Erogut.

Nel 2028, invece, il torneo continentale si svolgerà nel Regno Unito e in Irlanda.

– foto Image –

(ITALPRESS).