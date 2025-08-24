Italia-Francia, Lupi: da Salvini toni sbagliati ma no a truppe in Ucraina

Rimini, 24 ago. (askanews) – “Lo ha detto anche il ministro Tajani: la politica estera la definisce il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri. La maggioranza sulla posizione è unita e anche Matteo Salvini ha ribadito la posizione che vede tutta la maggioranza di governo unita”. Lo ha detto Maurizio Lupi, di Noi Moderati, a margine del Meeting di Rimini.”Le parole e i toni in politica non sono solo forma – ha aggiunto Lupi – ma anche sostanza e quindi si possono ribadire con forza le posizioni dell’Italia, ma usando toni e parole che sono coerenti con la responsabilità di governo e il lavoro che stiamo facendo non solo in Europa, ma in tutto il mondo”. “Credo che la querelle con la Francia finirà assolutamente e non ci sono divisioni su questo all’interno della maggioranza. Ricordo anche agli amici francesi – ha aggiunto Lupi – che tante volte anche da parte di ministri francesi è successa la stessa cosa e noi l’abbiamo condannata, non ultima nel 2023, un ministro degli interni che ha fatto un richiamo e un giudizio molto pesante al nostro governo e al presidente del consiglio, ma il il rapporto di Italia-Francia è un rapporto che per noi è fondamentale”.”L’Italia non condivide l’idea di inviare truppe europee in Ucraina; è un errore, si acuirebbe ulteriormente la tensione e non garantirebbe i due obiettivi che come governo italiano ci poniamo”, ha concluso.