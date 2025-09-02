Italia-Francia, Renzi: Bayrou ha sbagliato, non c’è dumping fiscale

Roma, 2 set. (askanews) – “Bayrou ha sbagliato ad attaccare l’Italia. Questa legge, come pure quella sul rientro dei cervelli, porta soldi nelle casse dell’Erario e riporta giovani talenti in Italia. Concorrenza sleale la fanno i paradisi fiscali a noi, francesi e italiani. Suggerimento non richiesto al mio amico Bayrou: occupati dei tuoi problemi veri, che non sono l’Italia e gli italiani”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervistato dal Messaggero, ricordando che “quelle leggi le ho volute io. E funzionano. Salvini non c’entra nulla. Io sono all’opposizione di Giorgia Meloni ma non sarò mai all’opposizione del mio Paese”.

A giudizio dell’ex presidente del Consiglio, “nel clima rovente internazionale Italia e Francia hanno gli stessi problemi: i dazi di Trump, l’incertezza geopolitica, le guerre, il calo demografico. Il mio è un suggerimento che vale per entrambi i governi: la smettano di farsi i dispetti. E lavorino insieme – ha concluso – per un’Europa più forte”.