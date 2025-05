Italia Polo Challenge, a Roma primo “sold out” in vie del centro

Roma, 21 mag. (askanews) – A Roma il polo conquista tutti. E lo fa partendo dal cuore della città. L’Italia Polo Challenge ha aperto la sua tappa romana di Piazza di Siena – CSIO giunto quest’anno alla sua 92a edizione – con la tradizionale sfilata tra Piazza del Popolo, Via del Corso e Piazza di Spagna: cavalli, cavalieri e fanfara dei Carabinieri a Cavallo hanno sfilato davanti a migliaia di curiosi, turisti e appassionati. Un tempo – sottolinea una nota – era lo sport “misterioso”, oggi invece la gente lo riconosce: “Questi giocano a polo”, si sente dire tra la folla. È il segno di un cambiamento: questa disciplina sta crescendo e grazie all’arena polo – formula 3 contro 3 su campi ridotti – si sta facendo conoscere anche al grande pubblico.

Il corteo è stato accompagnato da figure istituzionali come il segretario generale della FISE Simone Perillo, il responsabile del dipartimento polo Alessandro Giachetti, il Ct della Nazionale Franco Piazza e l’ambasciatore argentino Marcelo Martin Giusto. L’Argentina, patria del polo, oggi fa idealmente da ponte con l’Italia, dove la disciplina si sta radicando sempre di più. Durante la sfilata, i protagonisti del torneo – in sella ai cavalli e vestiti con le maglie ufficiali griffate U.S. Polo Assn. – sono stati accolti con entusiasmo dal pubblico. File di curiosi ai lati della strada, cellulari alzati per foto e video, commenti ammirati in tutte le lingue. Un’atmosfera internazionale che anticipa lo spettacolo del torneo, in programma da giovedì a sabato al Galoppatoio di Villa Borghese.

Punto d’arrivo della sfilata è stata Piazza di Spagna, che ha offerto uno scenario da cartolina per un evento sempre più apprezzato, promosso anche dall’Associazione Via Condotti. A concludere la giornata, il cocktail di apertura presso Palazzo Ripetta, sede dell’hospitality partner del torneo, il Gruppo Ginobbi. Italia Polo Challenge – conclude la nota – si conferma così un evento in grado di unire sport, eleganza e cultura, portando il polo nel cuore di Roma e rendendolo finalmente riconoscibile, accessibile e amato da tutti.