Jean-Andrè Barbosa nuovo Direttore Affari Pubblici di Renault Group

ROMA (ITALPRESS) – A partire dal 1° luglio, Jean-Andrè Barbosa diventa Direttore Affari Pubblici di Renault Group. Riporterà a François Provost, Direttore Acquisti, Partnership e Affari Pubblici, assumendo la responsabilità di tutte le attività relative agli affari pubblici del Gruppo. Attualmente responsabile degli affari europei e normativi in Francia, Jean-Andrè Barbosa amplia il suo mandato aggiungendo anche gli affari internazionali e le questioni relative alla competitività. La missione del suo team sarà quella di garantire la difesa degli interessi di Renault Group presso gli stakeholder su tutti i mercati dove il Gruppo è presente.

“Nel contesto della profonda trasformazione dell’industria automotive mondiale, è sempre più importante mantenere rapporti continui con tutti gli stakeholder in tutto il mondo, in particolare con gli enti governativi. La creazione di un’organizzazione mondiale per gli affari pubblici ci consentirà di interagire meglio con i decision-maker, affrontare meglio le sfide della competitività nei Paesi in cui operiamo ed allineare obiettivi ed interessi” ha dichiarato François Provost, Direttore Acquisti, Partnership e Affari Pubblici di Renault Group.

“Jean-Andrè ha fatto un ottimo lavoro a livello europeo sulle grandi sfide del settore, come lo standard di CO2 dei veicoli, e sulle proposte per il rilancio dell’industria automotive europea”.

Laureatosi presso l’E’cole des mines de Paris e capo ingegnere del Corps des mines, Jean–Andrè ha cominciato la sua carriera presso la Commissione Europea nelle Direzioni Generali Commercio ed Energia, partecipando in particolare ai negoziati del Doha Round dell’Organizzazione Mondiale del Commercio nonchè a vari negoziati con Paesi terzi sull’energia. Dal 2008 al 2020, ha lavorato come quadro dirigente per diversi gruppi multinazionali privati, tra cui Saint-Gobain, dove è stato nominato Direttore Generale di CEI divisione imballaggi e AREVA, dove è stato Direttore per l’Europa centrale ed orientale, responsabile in particolare degli affari pubblici.

Nel 2020 è tornato alla Commissione Europea nel team di esperti alle dipendenze del Capo Economista della DG Energia. Il 1° settembre 2022, è entrato in Renault Group come responsabile degli affari pubblici europei e della normativa in Francia. E’ stato sherpa di Luca de Meo durante la sua Presidenza dell’ACEA nel 2023 e 2024.

