Jeep, al via ordini gamma Avenger disponibile in 4 versioni

TORINO (ITALPRESS) – Arriverà nei saloni dei concessionari tra qualche settimana con consegne previste per il secondo trimestre dell’anno. Sulla scia del successo della “1st Edition”, la versione di lancio completamente equipaggiata che ha ricevuto oltre 10.000 prenotazioni online, è ora possibile ordinare l’intera gamma Jeep Avenger. Sviluppato sulla piattaforma Stla Small che condivide con Peugeot 2008, Opel Mokka e DS 3 Crossback, verrà prodotto in Polonia nello storico stabilimento ex Fiat di Tychy e sarà venduta anche in Giappone e Corea del Sud. L’Avenger è in vendita a 23.300 euro nella versione benzina nell’allestimento Longitude. Spinta da 1.2 benzina abbinato a un cambio meccanico, questa versione è a trazione anteriore con emissioni di CO2 nel ciclo misto pari a 126 g/km, con un consumo nel ciclo misto di 5,6 litri per 100 km. Disponibili altri due allestimenti: Altitude da 25.300 euro e Summit da 28.300 euro con crescenti livelli di equipaggiamenti di sicurezza, portellone posteriore automatico e sensori di parcheggio.

Nella versione elettrica, Avenger come Opel Mokka electric, sfrutterà i vantaggi offerti dal motore elettrico M3 ad alta efficienza generazione creato da Emotors, una joint venture tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer Holding. E’ in grado di erogare una potenza di 115 kW/156 CV e una coppia di 260 Nm. L’autonomia sale così a oltre 550 chilometri nel ciclo urbano e 400 nel ciclo Wltp, con tempi di ricarica sempre più brevi: appena 3 minuti attaccati alla colonnina garantiscono 30 km di autonomia. Questo grazie alla batteria da 54 kWh composta da 1.734 celle agli ioni di litio, prodotta da Stellantis che è stata testata per oltre 2 milioni di chilometri, ed è estremamente compatta ed essendo posizionata sotto i sedili anteriori e posteriori e il tunnel centrale. Il peso in basso, garantisce una tenuta di strada ottima, mentre a livello di sicurezza, la batteria è protetta da un’elevata altezza da terra e da piastre sottoscocca. Avenger è una vettura compatta, lunga 4,08 metri, ossia 16 cm più corta rispetto alla Renegade, e sarà venduta in tutto il mondo. Per la versione elettrica sono quattro gli allestimenti: base, Longitude, Altitude e Summit con prezzi con prezzo d’ingresso di 35.400 euro fino ai 42.900 della versione top. Gli interni sono essenziali e funzionali: i vani a disposizione offrono nel loro insieme, lo stesso spazio di un bagaglio a mano solo per riporre smartphone, chiavi di casa, borracce, beauty case oppure occhiali da sole. Sedili riscaldabili e accoglienti, plancia e luci ambiente insieme a un sistema di infotainment Uconnect di ultima generazione, garantiscono le condizioni ideali di viaggio anche per una famiglia. Per gestire anche i sistemi di assistenza di guida, nella plancia spiccano due display da 10,25 pollici, tramite cui è possibile connettere in modo semplice lo smartphone e ricaricarlo in sicurezza mentre guidi grazie al wireless charger. Per il fuori strada, i sistemi Selec-Terrain e Hill Descent Control permettono di osare in ogni condizione anche in virtù di un angolo di attacco generoso, che permette di affrontare anche le condizioni più estreme nonostante le ruote motrici siano per ora solo quelle anteriori. Anche se una versione 4×4 è nella logica delle cose, non c’è alcuna ufficialità, anche se si è avuto nei mesi scorsi un assaggio quando è stato presentato un concept al Salone di Parigi. Per il futuro, oltre all’Avenger 4×4, Jeep prevede altri tre Suv completamente elettrici in Nord America e in Europa che arriveranno entro la fine del 2025, dal 2030 poi le vendite del marchio Jeep in Europa saranno costituite al 100% da vetture full-electric.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Stellantis-