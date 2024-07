Jeep Avenger nel primo semestre 2024 il Suv più venduto in Italia

TORINO (ITALPRESS) – L’elaborazione dei dati di mercato da parte di Dataforce regala a Jeep due solide certezze nell’analisi del primo semestre 2024: il brand è saldamente nella top ten sul mercato italiano, con una quota del 4,4%, e Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia considerando questa prima metà dell’anno, confermando gli ottimi risultati conseguiti sin dal suo lancio e confermandosi modello da primati: è il primo SUV Jeep 100% elettrico, il primo disegnato fuori dai confini statunitensi, e precisamente al Jeep Design Studio Europe di Torino, ha raccolto diciassette premi conferiti dalla stampa internazionale e ha già tagliato il traguardo delle 100.000 unità vendute in Europa.

Non solo: circoscrivendo l’analisi al mercato elettrico, Jeep Avenger è anche il B-SUV BEV più venduto a giugno, con una quota vicina al 40%, e da gennaio a oggi, tra i B-SUV 100% elettrici venduti in Italia, uno su tre è un Avenger.

Inoltre, il dominio di Jeep nel segmento B-SUV è confermato anche da Renegade, che è sempre leader tra i B-SUV ibridi plug-in con la proposta 4xe. Un ottimo risultato per il modello Made in Italy che è stato recentemente rinnovato con il Model Year 2024.

Sviluppato presso il Jeep Design Studio Europe di Torino, Avenger rappresenta l’essenza di Jeep racchiusa in un SUV compatto di 4,08 metri. Combina prestazioni, stile, funzionalità e tecnologia, offrendo un’esperienza di guida versatile e sicura sia su strada sia off-road. Dotato di interni spaziosi e avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS), Avenger si distingue anche per il nuovo gruppo propulsore che include un motore elettrico da 400 volt con un’autonomia di 400 km (WLTP) e un sistema di ricarica rapida che consente un viaggio di 30 km con soli tre minuti di carica quotidiana.

Per massimizzare la scelta dei consumatori, Avenger è disponibile anche con un motore a benzina da 1,2 litri e nella versione e-Hybrid, che combina tecnologie elettriche e a combustione per ottimizzare l’efficienza del consumo carburante, ridurre le emissioni di CO2 e garantire il massimo piacere di guida.

“Jeep continua a confermare la propria leadership nel mercato automobilistico italiano, consolidando la sua posizione nella top ten con una quota del 4,4% nel primo semestre del 2024. Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati positivi ottenuti da Jeep Avenger, il SUV più venduto d’Italia, che riflette con successo la nostra strategia di offrire SUV capaci di combinare innovazione, prestazioni e sostenibilità – afferma Novella Varzi, Managing Director Jeep Italia -. E non a caso anche la variante 100% elettrica è leader. Come da approccio Jeep, giriamo la boa del 2024 consapevoli dei nostri risultati, ma pronti ad abbracciare nuove sfide: il vero successo, per noi, è soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente e attenta all’ambiente. Guardiamo con fiducia al futuro, impegnati a mantenere il marchio Jeep ai vertici dell’industry, grazie all’impegno del mio team e della rete dei concessionari italiani, un riferimento quantomai importante in questo momento di transizione energetica”.

– Foto ufficio stampa Jeep –

(ITALPRESS).