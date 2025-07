La Fiat Topolino Vilebrequin collector’s edition celebra l’estate

FORTE DEI MARMI (LUCCA) (ITALPRESS) – Una Topolino da mare e da amare quella presentata a Forte dei Marmi da Olivier Francois, Ceo di Fiat e Global Cmo di Stellantis, e da Roland Herlory, Ceo di Vilebrequin, la maison d’eccellenza nella produzione di costumi da bagno e complementi beachwear.

Nata nella St-Tropez degli anni ’70 dalla fantasia di due giovani di Nizza, Yvette e Fred, il brand si caratterizza per esclusività, sostenibilità ed eleganza. Dalla collaborazione tra Fiat e Vilebrequin è nata la nuova Topolino Vilebrequin Collector’s Edition.

L’abbiamo apprezzata all’Alpemare di Andrea Bocelli, migliore beach club d’Italia 2024 e 2025, in pieno stile “Sapore di mare” di Vanziniana memoria, fra pedalò, capanne con cortile, sdraio, tende, salvagente. Là dove “la dolce vita non è mai finita” questa microcar sarà l’oggetto del desiderio di quest’estate visto che ne saranno prodotte solo 200 per clienti italiani e francesi. Fabbricata in Marocco viene poi “cucita” da carrozzieri artigiani torinesi in pieno stile mediterraneo Vilebrequin.

Ce ne sono già pronte 60, si possono acquistare on line dalla spiaggia e saranno consegnate entro tre settimane con un kit esclusivo di benvenuto, con portachiavi speciale che riporta la tartaruga simbolo di Vilebrequin, custode degli oceani dal 2000, e una lettera firmata personalmente da Olivier Francois e Roland Herlory.

Il prezzo di listino è 13.490 Euro, ma si può sottoscrivere il leasing Stellantis Financial Services Italia con un canone mensile a partire da 99 euro. “E’ la nostra versione più raffinata, artigianale e speciale di sempre. Ogni singolo modello è realizzato a mano per rappresentare uno stile di vita ispirato alla riviera mediterranea, da Saint-Tropez a Capri. Da cinquant’anni Vilebrequin ha elevato la cultura balneare a forma d’arte e questa Topolino ne riflette pienamente lo spirito”, ha detto Olivier Francois.

“La Fiat Topolino Vilebrequin incarna alla perfezione l’unione fra responsabilità ambientale e gioia di vivere – ha aggiunto Roland Herlory – dando vita con la nostra inconfondibile ‘tartaruga’ a un design gioioso e responsabile: un oggetto pieno di fantasia, compagno ideale per costruire dei futuri ricordi soleggiati”.

Lunga due metri e mezzo e larga meno di un metro e mezzo ha più o meno le dimensioni della mitica 600. Ma è elettrica, euro 5, non inquina e si ricarica in un attimo. All’esterno la livrea in bianco e blu marine richiama i temi degli ombrelloni a righe, la capote si ripiega facilmente. Sul retro un portapacchi, appositamente progettato, può contenere la sacca da mare.

Sotto il volante, azionando un tasto, si apre uno sportellino all’esterno, lato guida, che da accesso ad una doccettaàda sabbia. Tre i tasti da azionare per partire, retromarcia e folle. Non ci sono portiere e al loro posto una corda in stile marinaro delimita l’accesso. Le soglie di ingresso sono cromate ed i sedili, comodi ed essenziali, sono impreziositi dal logo Vilebrequin. Non sono previsti i tappetini che sono sostituiti da dettagli in teak ispirati al mondo nautico. Sulla plancia il delizioso portaoggetti in tessuto “Dolcevita Box”.

L’abbiamo guidata sul lungomare di Forte dei Marmi partendo dalla mitica La Capannina di Franceschi e la Topolino Vilebrequin trasmette davvero sensazione di libertà, vacanza e spensieratezza. Con i suoi 45 km/h di andatura massima non si rischiano contravvenzioni per eccesso di velocità e i 75 km di autonomia sono più che sufficienti per andare a spasso. In pochi anni la Topolino ha rivoluzionato il segmento della micro-mobilità infatti nel 2022 il 65% delle microcar viaggiava a motore termico, ma oggi il trend è invertito ed il 70 % è completamente elettrico. Ultima novità: in questa calda estate una Topolino con livrea “Carabinieri 112” controlla, con discrezione, le stradine di Capri fra la curiosità dei turisti.

