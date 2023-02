La grande scherma torna a Torino con il 13° Trofeo Inalpi

TORINO (ITALPRESS) – La grande scherma torna a Torino dal 10 al 12 febbraio, dopo tre anni di stop forzato per la pandemia. Al PalAlpitour per la prima tappa del 2023 del Grand Prix Fie si sfideranno oltre 400 tra fiorettisti e fiorettiste provenienti da 50 nazioni. E’ l’ouverture di una stagione che vedrà l’Italia al centro del panorama della disciplina, con il Mondiale di scherma olimpica a Milano e paralimpica a Terni. La tredicesima edizione del Trofeo Inalpi è stata presentata al Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino. “Avere queste gare in Italia è un merito, anche in chiave Parigi 2024, dove speriamo di migliorare i risultati dell’ultima Olimpiade. Diciamo che le prospettive sono buone, i ragazzi e le ragazze del fioretto che gareggeranno qui a Torino hanno ottenuto ottimi risultati nell’individuale e nella gara a squadre. Quando non abbiamo vinto siamo arrivati secondi, ci sono buone speranze” commenta il vicepresidente vicario della Fis, Maurizio Randazzo.

“Torniamo a Torino, ed è un merito del comitato organizzatore guidato da Michele Torella e dall’Accademia Scherma Marchesa. Tutto questo accade anche grazie all’aiuto di Regione Piemonte e Comune di Torino oltre agli altri sponsor. Anche grazie al loro impegno, questa gara è entrata nel Grand Prix e quindi consegna punteggi doppi per la qualificazione olimpica, diventando decisiva per tutti gli atleti” ha aggiunto. Tra le stelle azzurre che hanno brillato ai mondiali al l Cairo nel 2022, Alice Volpi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi, Giorgio avola e Guillarme Bianchi. In pedana anche la leader del ranking femminile, la statunitense Lee Kiefer, che precede la Volpi e la francese Ysaora Thibus, che vinse a Torino l’ultima edizione del 2020. Al maschile oltre ai leader del ranking Fie Marini e Foconi, ci saranno gli statunitensi Nick Itkin e Alexander Massialas.

Le gare inizieranno venerdì 10 febbraio alle 10.30 con le qualificazioni femminili, sabato 11 toccherà agli uomini, e poi domenica dalle 9 alle 20 le finali. I biglietti per quest’ultima giornata sono in vendita online. Parallelamente alle sfide in pedana, sono stati organizzati anche degli eventi divulgativi al Museo del Risorgimento che hanno coinvolto centinaia di studenti in assalti reali e in realtà virtuale grazie alla fencing Grand Prix Experience.

