La Yamaha blinda Quartararo: rinnovo fino al 2024

ROMA (ITALPRESS) – La Yamaha blinda Fabio Quartararo. Rinnovo biennale, fino al 2024, per il 23enne francese, campione del mondo in carica e attualmente in testa alla classifica iridata della MotoGp 2022. “Quella di rinnovare non è stata una decisione semplice – ha commentato in conferenza stampa Quartararo, alla vigilia delle prime libere del Gran Premio della Catalunya – C’è voluto un pò di tempo per valutare tutto il progetto. Alla fine Yamaha si è impegnata molto, ha portato tante nuove persone all’interno della squadra e sa dove migliorare. Sono estremamente felice perchè stanno facendo il loro meglio per capire quello che ci manca. Credo che questo progetto mi abbia portato a prendere questa decisione un paio di settimane fa”. Per El Diablo “il primo obiettivo è avere la miglior moto. Mi hanno convinto perchè hanno introdotto nuove persone che stanno lavorando duro. In passato lavoravano su alcune aree ma non accettavano che la moto fosse più lenta rispetto alle altre”. Ora testa al circuito del Montmelò: “L’anno scorso è stato un weekend strano, però su questa pista mi sono sempre trovato bene. L’anno scorso eravamo veloci, non penso ci siano motivi per non lottare per un buon risultato. Speriamo di sentirci bene qui fin da domattina”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).