Lagarde: dollaro deprezzato in modo rilevante su euro dal marzo 2025

Roma, 5 feb. (askanews) – Oggi il Consiglio direttivo della Bce ha discusso della questione dei cambi euro-dollaro. E “quello che abbiamo osservato, collettivamente, è che il dollaro si è deprezzato in maniera rilevante sull’euro, ma non negli ultimi giorni ma dal marzo del 2025. E nelle ultime settimane, dall’estate, ha fluttuato in una banda. Il risultato di questa osservazione, è che abbiamo concluso che l’impatto degli apprezzamenti dei cambi è incorporato nelle nostre previsioni di mase, ma ovviamente monitoriamo sempre molto attentamente se l’impatto si trasferisce come previsto”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde rispondendo ad una domanda sui cambi nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo.

“È un tema che abbiamo esplorato, direi anche che la fascia attuale in cui si sviluppa l’euro-dollaro” è in linea con i movimenti dello storico degli anni scorsi.

Lagarde ha ribadito la posizione ufficiale dell’istituzione sul tema: “non abbiamo un obiettivo, un tasso di cambio in termini delle notre politiche, ma riconosciamo anche che i cambi sono importanti per le prospettive di crescita e di inflazione. Per questa ragione teniamo sempre attentamente sotto controllo gli sviluppi” dei cambi.