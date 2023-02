Leonardo Semplici è il nuovo allenatore dello Spezia

LA SPEZIA (ITALPRESS) – Alla fine è arrivata anche l’ufficialità: dopo l’esonero di Luca Gotti e la parentesi Lorieri contro la Juve, lo Spezia ha scelto Leonardo Semplici per provare a rimanere in serie A. Per il 55enne tecnico fiorentino contratto fino al termine della stagione, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza. Con Semplici arrivano anche Andrea Consumi in qualità di vice allenatore, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.

Allenatore con oltre 400 panchine nel calcio professionistico, 117 delle quali in Serie A, Semplici dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento e andrà in panchina nella trasferta di domenica alla Dacia Arena contro l’Udinese.

