“L’età fragile”, libro vincitore Premio Strega 2024 diventerà un film

Roma, 1 ago. (askanews) – Indigo Film e HT Film hanno annunciato di aver acquisito i diritti del libro vincitore del Premio Strega 2024 e del Premio Strega Giovani 2024 “L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio, attualmente primo in classifica nelle vendite.

“Siamo onorati di poter lavorare sull’età fragile, una storia sulla sopravvivenza alla vita e sulla fragilità come componente stessa dell’essere umano: la vulnerabilità è protagonista e compagna di tutti i personaggi, negli episodi del passato e in quelli del presente, riuscendo a raccontare la complessità dei legami umani in un’ambientazione suggestiva e dall’alto valore cinematografico”, hanno dichiarato i produttori di Indigo Film e HT Film.

Non esiste un’età senza paura. Siamo fragili sempre, da genitori e da figli, quando bisogna ricostruire e quando non si sa nemmeno dove gettare le fondamenta. Ma c’è un momento preciso, quando ci buttiamo nel mondo, in cui siamo esposti e nudi, e il mondo non ci deve ferire. Per questo Lucia, che una notte di trent’anni fa si è salvata per un caso, adesso scruta con spavento il silenzio di sua figlia. Quella notte al Dente del Lupo c’erano tutti. I pastori dell’Appennino, i proprietari del campeggio, i cacciatori, i carabinieri. Tutti, tranne tre ragazze che non c’erano piú.

Edito da Einaudi, “L’età fragile” è attualmente il libro più venduto in Italia.