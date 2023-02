Lnd e Federico Buffa insieme per Storyteller 4.0

ROMA (ITALPRESS) – E’ tutto pronto per l’inizio del viaggio della Lega Nazionale Dilettanti alla scoperta della casa dell’essere, ovvero il linguaggio, come diceva Heidegger. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 16 febbraio alle 19.00 al teatro “Cassero” di Castel San Pietro (Bo). Centinaia di giovani calciatrici e calciatori delle società del territorio parteciperanno alla lezione evento con il narratore Federico Buffa, celebre per i suoi racconti sul calcio conosciuti ormai da milioni di italiani. Lo storyteller 4.0, grazie alla partecipazione dei giocatori del Bologna Riccardo Orsolini e Francesco Bardi, coinvolgerà la giovane platea portandola a scoprire vite e vicende che paiono nate per essere raccontate, eppure poco considerate dai media mainstream. Obiettivo della serata, la narrazione delle carriere dei calciatori partiti dal basso e arrivati fino ai vertici, per cogliere quegli istanti che hanno definito gli aspetti umani degli atleti per sollecitare le emozioni dei giovani con l’immaginazione e l’empatia. L’intento dell’incontro, promosso dalla Lnd con la collaborazione del Comitato Regionale Emilia Romagna e il patrocinio del comune di Castel San Pietro è quello di raccontare per comunicare valori, abbassare il battito cardiaco della comunicazione e la tachicardia dei social media nei giovani, interrompendo il diluvio di immagini da cui sono sommersi.

– foto ufficio stampa Lnd –

(ITALPRESS).