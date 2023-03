Lo stabilimento di Mioveni ha prodotto il 100.000° Dacia Jogger

ROMA (ITALPRESS) – Dacia Jogger, presentato in anteprima mondiale al Salone di Monaco nel 2021, si è ben presto imposto come la familiare a 7 posti più accessibile del mercato. La generosità dello spazio interno, la versatilità e la considerevole ergonomia sono le caratteristiche che hanno fatto guadagnare a questo modello il riconoscimento della stampa specializzata come si evince dai premi conseguiti, come il “Best Value Car”, attribuito nel 2022 dalla pubblicazione britannica Business Car, e il “Golden Steering”, assegnato dalle pubblicazioni tedesche Bild am Sonntag e Auto Bild, nonchè dal titolo “Voiture de l’annèe” ai Trophèes L’Argus 2023. Oltre il 90% delle unità prodotte è destinato all’esportazione, soprattutto verso i Paesi dell’Europa Occidentale. I principali mercati esteri di Jogger sono: la Francia, seguita da Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

Foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).