Locatelli a Parigi per le Paralimpiadi “Azzurri straordinari”

PARIGI (ITALPRESS) – “Mi aspetto un grande impegno e qualche medaglia dai nostri atleti, che sono sicura che daranno il massimo, sono straordinari. Li ho incontrati anche durante il mio viaggio, credo che siamo veramente un Team Italia fortissimo e mi aspetto davvero un grande successo”. Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a margine del passaggio della torcia paralimpica all’Unesco. “Bisogna sempre stare attenti con gli auguri, ma l’emozione nell’incontrarci è reciproca. I ragazzi sono molto concentrati ed emozionati perchè vogliono dare il massimo per il nostro Paese. Io mi occupo anche della dimensione sociale e in Italia stiamo portando avanti una grande riforma, che parte anche dallo sport. Dal mio punto di vista bisogna valorizzare i talenti e le competenze di ogni persona, le potenzialità e non i limiti. Sono veramente emozionatissima e contentissima anch’io”, ha aggiunto. “Lo sport è importante da tanti punti di vista, ma soprattutto per l’autonomia delle persone e dobbiamo pensare che qui oggi si gareggia ed è giusto vincere, ma è importante anche nella dimensione della vita quotidiana. Quindi insieme al ministro Abodi stiamo veramente lavorando tantissimo per andare in questa direzione”, ha concluso Locatelli, che assieme al ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, parteciperà questa mattina al Forum ministeriale di alto livello “International Disability Inclusion Conference: Harnessing the transformational impact of Para sport”, co-organizzato dall’Unesco e dal Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc).

