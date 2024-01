M.O., Netanyahu: Hezbollah impari ciò che Hamas ha già imparato

Roma, 7 gen. (askanews) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato, durante una riunione di gabinetto, che “la guerra non deve essere fermata finché non avremo raggiunto tutti gli obiettivi – l’eliminazione di Hamas, il ritorno di tutti i nostri ostaggi e la promessa che Gaza non rappresenterà più una minaccia per Israele. Lo dico sia ai nostri nemici che ai nostri amici”. Scrive Haaretz.

Facendo riferimento ai combattimenti nel nord ha aggiunto: “Suggerisco che Hezbollah impari ciò che Hamas ha già imparato negli ultimi mesi: nessun terrorista è immune. Siamo determinati a proteggere i nostri cittadini e a riportare gli abitanti del nord sani e salvi alle loro case. Questo è un obiettivo nazionale, condiviso da tutti noi, e agiremo in modo responsabile per raggiungerlo. Se potremo, lo faremo attraverso metodi diplomatici, altrimenti agiremo in altri modi”.