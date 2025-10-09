M.O., Salvini: notizia stupenda, a Trump premio Nobel

Roma, 9 ott. (askanews) – “Rilascio di tutti gli ostaggi israeliani nelle prossime ore, cessate il fuoco e ricostruzione di Gaza: accordo raggiunto, una notizia stupenda! Se le armi finalmente taceranno, il presidente @realDonaldTrump merita davvero il Premio Nobel per la Pace”. E’ quanto ha scritto su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, ‘taggando’ il presidente americano Trump nel suo tweet.