X
<
>

M.O., Salvini: notizia stupenda, a Trump premio Nobel

| 9 Ottobre 2025 09:49 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 9 ott. (askanews) – “Rilascio di tutti gli ostaggi israeliani nelle prossime ore, cessate il fuoco e ricostruzione di Gaza: accordo raggiunto, una notizia stupenda! Se le armi finalmente taceranno, il presidente @realDonaldTrump merita davvero il Premio Nobel per la Pace”. E’ quanto ha scritto su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, ‘taggando’ il presidente americano Trump nel suo tweet.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA