M.O., Schlein: oggi in piazza l’Italia che non tace

Roma, 7 giu. (askanews) – “E’ un’enorme risposta di partecipazione per dire basta al massacro dei palestinesi e ai crimini del governo Netanyahu. E’ un’altra Italia, che non tace, come fa il governo Meloni”. Lo ha sottolineato la segretaria del Pd, Elly Schlein, al corteo per Gaza organizzato da Pd, M5s e Avs a Roma.

“E’ un’Italia che vuole il riconoscimento dello Stato palestinese ed questa è l’Italia che vogliamo”, ha concluso.