M.O. Schlein: si è andati ben oltre il diritto di Israele alla difesa

Roma, 7 gen. (askanews) – “Credo che questo massacro di civili debba finire immediatamente, lo diciamo da settimane: un cessate al fuoco è necessario per liberare gli ostaggi e per portare aiuti alla popolazione di Gaza. Ho sempre ritenuto che la brutalità di Hamas” vista negli attacchi del 7 ottobre 2023 “non giustifichi altra brutalità sui civili palestinesi, perché Hamas non rappresenta la popolazione palestinese. Quando si arriva a decine di migliaia di morti tra i civili vuol dire che si è andati ben oltre il diritto di difesa rispetto agli attacchi terroristici di Hamas”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a “In Onda” su La7, riferendosi al conflitto in Medio Oriente.