M5S, iscritti votano 21-24 novembre su alleanze e ruoli di vertice

Roma, 12 nov. (askanews) – Si avvia a conclusione il “processo costituente” del Movimento 5 stelle. Con la firma del presidente stellato Giuseppe Conte è partita la convocazione dell’assemblea degli iscritti, organismo statutariamente competente per le votazioni sui temi messi in discussione nelle fasi precedenti della consultazione interna che ha preso il via l’estate scorsa. Le votazioni si concluderanno in parallelo con la conclusione dell’evento politico pubblico, l’assemblea costituente M5S convocata a Roma per il fine settimana del 23 e 24 novembre prossimi. Le questioni sottoposte all’attenzione degli iscritti sono di due tipi: una prima parte politico-programmatica e una seconda parte relativa alle alleanze, alle regole interne (fra le quali il limite di due mandati elettivi) e agli assetti di potere nel Movimento, compresi i ruoli e i poteri di presidente e garante, ruoli attualmente ricoperti dallo stesso Conte e dal fondatore Beppe Grillo.

Sul sito ufficiale del M5S si legge la formula ufficiale: “È convocata, mediante lo strumento della consultazione in rete, l’assemblea degli iscritti in prima convocazione dalle ore 10 del giorno 21 novembre 2024 alle ore 15 del giorno 24 novembre 2024 per deliberare sul seguente ordine del giorno. Proposte in relazione ai seguenti temi: a. Riforma del Sistema sanitario nazionale e tutela della persona. b. Crescita economica inclusiva e lavoro dignitoso. c. Contrasto all’evasione fiscale ed etica nell’impresa. d. Politica di pace ed Europa. e. La centralità della questione della giustizia nell’azione politica del Movimento. f. Transizione ecologica e patrimonio naturale per un’ecologia integrale. g. Informazione libera e sovvenzioni alla cultura. h. Riforma della scuola primaria e secondaria. i. Riforme per un maggior equilibrio territoriale del Paese. j. Università e ricerca scientifica”.

Fin qui la parte tematica. Quella che ha maggiormente animato il dibattito interno e lo scontro Conte-Grillo è invece contenuta nella seconda parte del’ordine del giorno: “Proposte relative al ruolo del Presidente e degli organi che lo affiancano o coadiuvano. Proposte relative al ruolo del Garante. Proposte relative alle modalità di votazione per le modifiche statutarie. Proposte relative al Comitato di Garanzia e al Collegio dei probiviri. Proposte relative all’organizzazione territoriale. Proposte relative al nome, al simbolo e al suo utilizzo. Proposte varie relative ai finanziamenti, ai giovani, al funzionamento interno dell’associazione, alla Scuola di formazione e alla comunicazione sui territori. Proposte di modifica del Codice etico relative al limite di mandati. Proposte di modifica del Codice etico relative ai requisiti di candidabilità. Proposte relative al posizionamento nell’arco parlamentare. Proposte relative alle alleanze politiche. Per ciascun punto all’ordine del giorno l’assemblea sarà chiamata ad esprimersi su una o più specifiche proposte che saranno dettagliatamente pubblicate il giorno 14 novembre 2024”.

“La votazione – si legge ancora sul sito del M5S – si svolgerà esclusivamente utilizzando lo strumento telematico on line SkyVote. Ai sensi dell’art. 7, lett. e), e dell’art. 10, lett. a), dello Statuto, non possono votare le/gli Iscritte/i da meno di 6 (sei) mesi, gli Iscritti nel periodo di sospensione (anche in via solo cautelare) e gli Iscritti esclusi dall’Associazione, ancorché con provvedimento non definitivo, ed i Sostenitori. Le/gli iscritte/i aventi diritto a partecipare all’Assemblea potranno far pervenire eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni entro le ore 20.00 di martedì 19 novembre 2024, scrivendo alla e-mail assemblea@movimento5stelle.eu”.