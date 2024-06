Maison5 offre full immersion sulla Renault 5 E-Tech Electric

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Per la nuova presentazione al pubblico, Renault 5 E-Tech Electric arriva in città. Dal 15 giugno al 15 settembre, l’icona pop 100% elettrica elegge domicilio presso Maison5 al 66 di rue Saint-Dominique, a Parigi.

Ospitata in uno storico edificio industriale di 1.800 mq, Maison5 è stata progettata nell’innovativo spirito pop di Renault 5 E-Tech Electric. Concepita come un luogo tutto da vivere, questa grande casa accessibile a tutti propone esperienze incentrate su arte, moda, sport, musica, gastronomia. Ideale per imparare, ristorarsi e ballare, Maison5 è uno spazio atipico che, tra l’altro, comprende un giardino, un’ampia navata immersa nella luce zenitale, una grande area lounge e una sala da pranzo con table d’hòte.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).