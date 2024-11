Manifatture Sigaro Toscano lancia “Terre”, omaggio alle radici italiane

ROMA (ITALPRESS) – Per oltre due secoli il sigaro Toscano ha saputo farsi riconoscere in tutto il mondo come sinonimo di eccellenza e di tradizione Made in Italy. E proprio per celebrare la maestria della filiera italiana del tabacco, Manifatture Sigaro Toscano ha creato Terre. Disponibile da oggi, questo nuovo prodotto celebra l’anima italiana e le capacità dei coltivatori locali, rendendo omaggio alla storia del nostro Paese.

Già dal nome si intuisce l’essenza di Terre, capace di coniugare la tradizione tabacchicola italiana e il prestigio del marchio Toscano. Questo prodotto, in particolare, nasce dalla fusione di tabacco Kentucky 100% Made in Italy coltivato in Toscana, nel Lazio e in Campania. Un blend innovativo, autentico e controllato dal seme alla foglia. L’anima di Terre rispecchia eccellenza e innovazione ma anche tradizione e modernità, per un sigaro che sa raccontare una passione e un territorio.

Le note speziate della Valtiberina, la piccantezza del tabacco di Pontecorvo, l’unicità del tabacco di Benevento si fondono in un sigaro dalle dimensioni generose: questi gli aromi di Terre, tante sfumature di gusto quante sono le diverse zone di coltivazione.

Ma il legame di Manifatture Sigaro Toscano con i coltivatori va oltre la produzione di Terre. MST collabora con circa 200 aziende agricole italiane, supportandole con un accordo strutturato. Oltre al prezzo di acquisto basato sulla qualità della fornitura sono previsti diversi sussidi, basati su quantità di tabacco consegnata e sulla superficie coltivata. Inoltre, per garantire una stabilità economica agli agricoltori, l’azienda anticipa fino al 50% del valore della fornitura e assegna incentivi ai giovani che scelgono di continuare l’attività di famiglia.

MST ha lanciato un progetto di formazione destinato ai giovani agricoltori, che prevede piani di sviluppo e supporto economico condivisi con le Associazioni di settore per rispondere alle esigenze specifiche.

Dal 2023, MST ha avviato il progetto Agricoltura 4.0, un sistema di monitoraggio digitale che supporta i coltivatori nelle decisioni agronomiche, ottimizzando l’irrigazione, i trattamenti antiparassitari e l’uso dei fertilizzanti, migliorando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale.

Manifatture Sigaro Toscano prosegue così il suo impegno nel promuovere la qualità, la sostenibilità e l’innovazione, mantenendo vivi il legame con le sue radici italiane e l’orgoglio di una tradizione secolare.

