Marc Marquez trionfa al Mugello davanti al fratello Alex, 3° Di Giannantonio e 4° Bagnaia

SCARPERIA (ITALPRESS) – Marc Marquez, in sella alla Ducati, vince il Gran Premio d’Italia, sul circuito del Mugello, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo precede il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) e un grande Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e torna a vincere al Mugello dopo 11 anni.

Quarto posto per Pecco Bagnaia (Ducati), protagonista di una grande lotta con Marquez nei primi giri. Seguono Marco Bezzecchi (Aprilia) e Franco Morbidelli (Ducati VR46), rispettivamente quinto e sesto. Caduta per Maverick Vinales (Ktm Tech3), dopo un contatto con Morbidelli, poi penalizzato con un long lap penalty. In classifica Marc Marquez consolida il primo posto salendo a 270 punti, 40 in più di Alex, mentre Bagnaia è a quota 160.

L’ORDINE DI ARRIVO

M. Marquez 40’44.976 A. Marquez +1.832 F. Di Giannantonio +2.137 F. Bagnaia +4.578 M. Bezzecchi +9.222 F. Morbidelli +16.347 R. Fernandez +18.152 P. Acosta +18.949 B. Binder +19.169 A. Ogura +21.543 J. Mir +22.339 F. Aldeguer +25.153 F. Quartararo +25.529 M. Oliveira +25.712 A. Rins +27.422 T. Nakagami +31.546 L. Savadori +40.144 S.Chantra +1’08.961 J. Miller OUT M. Viñales OUT J. Zarco OUT E. Bastianini OUT

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Marc Marquez (Esp) 270 punti

2. Alex Marquez (Esp) 230

3. Francesco Bagnaia (Ita) 160

4. Franco Morbidelli (Ita) 128

5. Fabio Di Giannantonio (Ita) 120

6. Johann Zarco (Fra) 97

7. Marco Bezzecchi (Ita) 94

8. Pedro Acosta (Esp) 84

9. Fermin Aldeguer (Esp) 78

10. Fabio Quartararo (Fra) 61

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

“Vincere qui è una sensazione fantastica. Abbiamo tenuto alto in nome di Ducati ed è stata una giornata speciale per tutti quanti. A inizio gara Bagnaia e Alex (Marquez ndr.) mi hanno messo un po’ di pressione, ma poi sono riuscito ad allungare nella seconda parte”. Queste le parole di Marc Marquez dopo la vittoria di oggi.

“Mi aspettavo di riuscire ad andare davanti, ma Marc (Marquez ndr.) era troppo veloce. Ho deciso di seguire il mio passo e il mio ritmo, ma sono contento per il risultato, nonostante qualche problema con il posteriore nel finale”, ha aggiunto Alex Marquez.

“Quando ero in quarta posizione mi sentivo un po’ al limite, ma quando ho visto Bagnaia ho deciso di rischiare e di provarci. Ce l’ho fatta ed è fantastico essere sul podio per la prima volta qui”, ha concluso Di Giannantonio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).