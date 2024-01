Maserati aggiunge nuova regione Overseas alla struttura commerciale

MODENA (ITALPRESS) – Maserati inaugura il 2024 ufficializzando la creazione della nuova regione Overseas, con l’obiettivo di fornire una nuova struttura commerciale ai mercati in cui opera la Casa del Tridente. Hamdy Elshantoury è stato nominato responsabile della nuova regione a partire dal 1° gennaio. Con quest’ultima aggiunta, l’organizzazione dei mercati Maserati si compone ora di cinque regioni: Stati Uniti – Canada (Nord America), Europa, Cina, Giappone – Corea e la nuova regione Overseas. Con la nuova regione Overseas, Maserati ridisegna i confini della propria organizzazione commerciale a livello globale. Alcuni mercati sono stati ridistribuiti per convergere in una regione completamente nuova, con un team di marketing dedicato ad assistere i partner e la rete dei concessionari nelle loro attività e iniziative quotidiane.

Oltre al nuovo capo della regione Overseas Hamdy Elshantoury – che mantiene anche la carica ad interim di responsabile per la regione MEA – Wong Yi Mui Wallace è stata nominata responsabile dei mercati SEAP e India, mentre Marco Spadaro ha assunto il ruolo di responsabile per i mercati Est Europa e America Latina.

La decisione di aggiungere la nuova regione Overseas nasce dall’impegno di Maserati nei confronti dei propri mercati di riferimento, con l’intento di implementare il focus, la crescita e l’ampliamento delle relazioni con gli attori interessati; l’obiettivo è quello di cogliere ogni opportunità e soddisfare le diverse esigenze delle varie realtà commerciali. Il responsabile della nuova regione e i referenti per le attività funzionali saranno basati in Italia, presso il quartier generale di Maserati a Modena, per garantire un’incisiva interazione tra il nuovo leadership team della regione Overseas e la direzione centrale, rendendo più rapido ed efficace il supporto ai mercati e il processo decisionale. I responsabili dei mercati rimarranno invece come riferimenti locali, per mantenere stretti contatti con i rispettivi paesi.

“Siamo lieti di cominciare l’anno con l’annuncio di una nuova regione e la nomina di Hamdy Elshantoury a capo della regione Overseas. Maserati opera in oltre 70 mercati in tutto il mondo e la creazione di una quinta regione conferma l’intenzione di dare al nostro business una configurazione ancora più puntuale e specifica a livello globale, per meglio coprire e rispondere alle esigenze dei singoli mercati, e per dare a ogni area l’attenzione necessaria a migliorarne lo sviluppo e l’efficienza” dichiara Davide Grasso, CEO di Maserati.

foto: ufficio stampa Maserati

