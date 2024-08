Maserati alla Monterey Car Week

MODENA (ITALPRESS) – Maserati celebra 110 anni di innovazione mettendo in mostra il suo passato, il presente e il futuro attraverso una serie di attività organizzate durante la Monterey Car Week 2024. Tra i momenti salienti che scandiranno l’intensa settimana, si segnala la presentazione mondiale a The Quail, A Motorsports Gathering, di una nuovissima super sportiva derivata dalla MC20, oltre al debutto nordamericano di MC20 Icona, svelata di recente. La Casa del Tridente celebrerà anche un’altra importante tappa storica, con la consegna al primo cliente della MCXtrema, una “belva” riservata alle corse, che scenderà per la prima volta in pista in Nord America sul celebre circuito di Laguna Seca.

L’elegante Casa Maserati, che funge da quartier generale per le attività del Tridente durante l’intera settimana, offrirà un assaggio dell’ospitalità ispirata alla “Dolce Vita” a tutti coloro che la visiteranno. E’ qui che sarà possibile scoprire per la prima volta la MC20 Tributo Modenese, un esemplare unico di MC20 coupè creato per rendere omaggio a Modena, la città del cuore di Maserati, e per celebrare i festeggiamenti della Monterey Car Week.

Per il lancio ufficiale del settore Classiche di Maserati in Nord America, Casa Maserati esporrà una MC12 Special Edition, capace di evocare il ricco retaggio sportivo del Tridente. Inoltre, Casa Maserati ospiterà anche una selezione di modelli attuali, tra cui la gamma 100% elettrica Folgore: GranTurismo Folgore, GranCabrio Folgore e Grecale Folgore; senza dimenticare GranCabrio Trofeo e MC20 Cielo. Saranno inoltre proposti esclusivi test drive privati “open air” per sperimentare in prima persona l’impareggiabile potenza dei modelli GranCabrio Folgore, GranCabrio Trofeo e MC20 Cielo. Gli ospiti di Casa Maserati potranno passeggiare all’interno della tenuta, assaporando i vini pregiati del partner del marchio Marchesi Antinori, famiglia italiana che si dedica alla produzione vitivinicola da oltre sei secoli. Il partner audio premium Sonus faber offrirà l’opportunità di scoprire le sue elevate prestazioni sonore in tutta la residenza, arredata con i mobili eleganti di Giorgetti, un marchio affermato che condivide con Maserati il principio fondamentale del lusso italiano senza tempo, in collaborazione con il partner locale Robina Benson Design House.

I festeggiamenti a The Quail, A Motorsports Gathering, inizieranno con la presentazione mondiale di una nuova super sportiva derivata da MC20, halo car di Maserati. Mantenendo il massimo riserbo fino alla conferenza stampa in programma dalle 9.12 alle 9.19am PST, Giovanni Perosino, Chief Marketing & Communications Officer di Maserati, insieme a Klaus Busse, Maserati Head of Design, sveleranno per la prima volta il progetto, che rappresenta una testimonianza dello stato dell’arte delle prestazioni da corsa più pure di Maserati e di quell’unico “fun to drive” tipicamente italiano, per cui il Marchio è famoso in tutto il mondo. Al suo debutto in Nord America, la MC20 Icona serie speciale sarà esposta in primo piano presso lo stand Maserati a The Quail. Il modello di serie è proposto in un’edizione limitata di 20 unità a livello globale, sfoggerà una livrea speciale e contenuti esclusivi ispirati alla MC12 Stradale. Prodotta in Bianco Audace Matte e Blu Stradale, i dettagli esclusivi della raffinata personalizzazione includono il logo Maserati Fuoriserie in Bianco Audace sulla fiancata e sui pannelli inferiori vicino alle ruote posteriori, con il logo della bandiera italiana posizionato sulla porta, sotto la scritta MC20.

A completare la line-up Corse interviene la MCXtrema, la ‘belvà da corsa svelata per la prima volta a The Quail nel 2023. Prima unità prodotta, esprime l’impegno di Maserati a spingersi oltre i confini delle prestazioni, rappresentando un mix di lusso, tecnologia e velocità pura.

Sabato 17 agosto, nel pomeriggio, la MCXtrema sarà al centro di un evento spettacolare presso il WeatherTech Raceway Laguna Seca. Questa occasione segnerà la prima consegna della MCXtrema a un cliente e l’esordio del suo motore da corsa Nettuno, che potrà finalmente rombare e sfrecciare in pista in Nord America.

Per rafforzare l’importanza di questo momento, Andrea Bertolini, Chief test driver Maserati, sarà a disposizione per effettuare un walk-around e un briefing con il nuovo proprietario della MCXtrema. I due percorreranno la pista insieme e Bertolini dimostrerà in prima persona l’elevata potenza del motore V6 3.0-L biturbo, prima di consegnare ufficialmente le chiavi della vettura al cliente.

La Casa del Tridente conclude il fine settimana con il ritorno al Pebble Beach Concours d’E’lègance in programma domenica 18 agosto, dove la nuova super sportiva, presentata a The Quail, sarà esposta sul Concept Lawn. Il suo straordinario linguaggio progettuale, il peso ridotto e le massime prestazioni consentono al marchio di proporre un’offerta distinta che non mancherà di sedurre i collezionisti e gli intenditori presenti. I 110 anni di storia di Maserati, vengono ulteriormente messi in evidenza come un aspetto peculiare del Concours. Klaus Busse, Maserati Head of Design, per l’occasione vestirà i panni di giudice onorario per l’iconico ‘Best in Show’ dell’evento.

