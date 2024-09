Maserati racconta in un libro la collaborazione con Giovanni Soldini

MODENA (ITALPRESS) – Maserati e Giovanni Soldini presentano “Oltre i limiti. Dieci anni in oceano con Maserati”, un volume fotografico che attraverso immagini d’archivio spettacolari racconta e ripercorre dieci anni di sodalizio sportivo con il Tridente. Un’intesa che ha permesso di sperimentare nuovi approcci alla navigazione oceanica attraverso lo sviluppo di due barche: il monoscafo Maserati VOR70 e il trimarano Maserati Multi70 che ha portato in oceano la tecnologia foiling, montando per primo un foil sotto la deriva. Dai primi studi e test avviati nel 2012, sono quattro i giri del mondo compiuti, 27 le regate corse, 8 i record stabiliti, più di duecentomila le miglia percorse. Una storia costellata di successi che vanno dalle 13.219 miglia nautiche della Rotta dell’Oro da New York a San Francisco via Capo Horn, percorse nel 2013 sul monoscafo Maserati in 47 giorni, 42 minuti e 29 secondi, fino alla vittoria della Cape2Rio (2014) e alla bellissima performance nella Rolex Sydney-Hobart (2016). E poi ancora le conquiste a bordo del multiscafo Maserati Multi70 con il record della rotta Hong Kong-Londra (2018), conclusa in 36 giorni, 2 ore, 37 minuti e 2 secondi, polverizzando di 5 giorni il precedente primato; il record della Manica e il record sulla rotta originale del Fastnet (23 ore, 51 minuti e 16 secondi) registrati nel 2021, oltre alle numerose vittorie nelle regate RORC Transatlantic Race, RORC Caribbean 600 e Rolex Middle Sea Race.

Protagonista di sfide spettacolari e indimenticabili, Maserati Multi70 rimane anche l’unico MOD ad aver fatto il giro del mondo. E non una volta sola, ma ben quattro (uno sul monoscafo e tre su Maserati Multi70), l’ultimo dei quali, nel 2023, in piena autonomia energetica grazie all’installazione a bordo di un impianto fotovoltaico e un motore elettrico. Di fatto Maserati Multi70 è diventata così anche la prima barca da corsa oceanica in grado di autoprodurre tutta l’energia necessaria a compiere lunghe navigazioni. L’osservazione e la protezione dell’Oceano sono del resto da sempre al cuore del rapporto tra Maserati e Giovanni Soldini e nell’ambito di questa trasformazione, dal 2022 il trimarano ha installato a bordo anche l’Ocean Pack, un apparecchio capace di misurare CO2, salinità e temperatura dell’acqua in superficie. I dati raccolti sono stati messi al servizio della comunità scientifica nel quadro del programma di monitoraggio dell’UNESCO per il Decennio del Mare 20-30. Il libro fotografico, pubblicato da Nutrimenti Mare, è un prezioso volume di 240 pagine con prefazione firmata da John Elkann. Il libro è disponibile nelle librerie e in selezionati showroom Maserati.

