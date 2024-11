Meloni a Schlein: difendo diritti sindacali meglio di sinistra al caviale

Roma, 8 nov. (askanews) – “Mi dispiace si riesca a fare una polemica inutile, non so cosa vuol svilire i diritti sindacali che questo governo difende molto meglio della sinistra al caviale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al summit informale del Consiglio europeo a Budapest, a proposito dell’sms di ieri in cui la premier scherzava sul suo stato influenzale e la mancanza di tutele sindacali.