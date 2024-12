Roma, 2 dic. (askanews) – “Accogliamo positivamente i dati di ottobre diffusi oggi dall’ISTAT, con l’occupazione in salita e il tasso di disoccupazione che scende. Dati che ci incoraggiano a proseguire con determinazione il lavoro per rafforzare l’occupazione, sostenere famiglie e imprese, e costruire un futuro di crescita e stabilità per l’Italia”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.