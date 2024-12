Roma, 27 dic. (askanews) – “Apprendo con grande tristezza la

notizia della morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due

escursionisti dispersi sul Gran Sasso. Mi stringo alle loro

famiglie in questo momento di dolore e ringrazio quanti hanno

concorso alle ricerche, in condizioni proibitive”. Lo ha affermato in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.