Roma, 14 dic. (askanews) – “Come noi Milei condivide l’idea che la politica fatta solo di sussidi porta i paesi verso il baratro, come noi sa che il lavoro è l’unico antidoto vero per la povertà. Vi chiedo di fare un grande applauso per il presidente dell’Argentina Milei”. Così la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa di Atreju, ha presentato il presidente argentino Javier Milei.