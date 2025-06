Roma, 9 giu. (askanews) – “Solo se ci teniamo per mano e remiamo tutti nella stessa direzione, possiamo difendere il bene comune e costruire un’Italia più coesa, più forte, più giusta”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un passaggio del suo videomessaggio inviato all’Assemblea 2025 di Centromarca, in corso a Milano.