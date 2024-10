Mercedes-AMG One batte il proprio record sul giro al Nùrburgring

ROMA (ITALPRESS) – La Mercedes-AMG ONE è l’auto di serie più veloce sul Nùrburgring-Nordschleife dall’ottobre 2022 e da allora non ha avuto rivali. L’unica rivale è la ONE stessa. Maro Engel, ambasciatore del marchio Mercedes AMG e pilota del DTM, ha nuovamente migliorato in modo significativo il tempo sul giro da lui stabilito. Con un tempo ufficialmente misurato e autenticato di 6:29.090 minuti per il tracciato di 20,832 chilometri, la hypercar con tecnologia di Formula 1 ha battuto di oltre cinque secondi il suo stesso record per i veicoli di serie. Questo fa della Mercedes AMG ONE la prima auto stradale sotto il magico muro dei 6:30. E’ anche l’unica hypercar ibrida di serie ad aver affrontato i circuiti più impegnativi del mondo ed è il leader indiscussa della classe delle auto supersportive.

“Sono ormai quasi due anni che deteniamo il record per i veicoli stradali. Ma in AMG ci vogliamo sempre spingere oltre i confini del possibile o addirittura portarli un pò più in là. Ecco perchè abbiamo voluto dimostrare ancora una volta le potenziali della nostra AMG ONE. L’intero team è stato premiato per i suoi sforzi e il suo impegno. Sono orgoglioso di questo lavoro di squadra e del fantastico tempo record che abbiamo ottenuto. Ancora una volta, abbiamo dimostrato in modo impressionante lo spirito e la competenza di AMG” ha detto Michael Schiebe, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes AMG GmbH e Responsabile delle divisioni Mercedes Benz Classe G e Mercedes Maybach. “Due anni fa, le condizioni non erano ideali e alcune sezioni della pista erano ancora un pò umide. Sapevamo di poter fare di più e volevamo dimostrarlo. Oggi siamo riusciti a esprimere il massimo potenziale dell’AMG ONE. Ringrazio tutto il team di Affalterbach per la fiducia che ha riposto in me. E’ stato un grande piacere e un onore poter percorrere questo giro record con un’auto così unica” ha aggiunto Maro Engel.

Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che si erano prefissati, era necessaria una preparazione meticolosa. Inoltre, le condizioni della pista dovevano essere ideali per battere l’obiettivo dei 6:30 minuti. Il 23 settembre 2024, alle 18:56, al suo terzo giro cronometrato, Maro Engel ha conquistato il nuovo record. Con temperature di 15 gradi Celsius (aria) e 20 gradi Celsius (asfalto), la leggendaria Nordschleife è rimasta asciutta per tutto il tempo e ha offerto un’aderenza perfetta.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).