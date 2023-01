Mercedes-EQ, l’intelligenza artificiale per disegnare l’auto del futuro

ROMA (ITALPRESS) – Come sarà la mobilità del futuro? Mercedes-EQ affida la risposta ai disegni generati dagli utenti della rete, attraverso un programma di intelligenza artificiale ‘Text-to-Imagè che tradurrà in immagini, parole e suggestioni testuali. Questo innovativo progetto di comunicazione ha l’obiettivo di sottolineare il ruolo del sub-brand Mercedes-EQ come ambasciatore del ‘progressive luxury’ della Stella. Il marchio più avanganguardista nel portfolio della Casa di Stoccarda è, infatti, quello che meglio interpreta valori quali sostenibilità e responsabilità sociale, in una visione che si proietta direttamente nel futuro della mobilità. La strada per dare forma alla #LaMiaAutoDelFuturo comincia da qui: www.lautodelfuturo.it

Mercedes-EQ, il sub-brand di prodotti e servizi full electric della Stella, lancia campagna #LaMiaAutoDelFuturo, un invito ai suoi fan a dare forma al proprio concetto di mobilità del futuro, assistiti da un programma di intelligenza artificiale evoluta. Testimonial di questa nuova iniziativa, che conferma lo spirito innovativo del team marketing experience di Mercedes-Benz Italia, l’attore Can Yaman, affiancato dalle nuove EQA, EQB, EQE ed EQS, ideali rappresentanti della gamma a zero emissioni della Casa di Stoccarda.

Cuore del progetto, la tecnologia Text-to-Image, l’ultima frontiera dell’AI, in grado di creare immagini partendo semplici parole o suggestioni testuali. L’artwork generato dalla piattaforma tutti rappresentativo di un’auto futuristica, evoluta e sostenibile, potrà poi essere condiviso attraverso i canali social, accompagnato dagli hashtag #LaMiaAutoDelFuturo e #MercedesEQ. Ogni opera prodotta dall’intelligenza artificiale è unica.

“La strategia ‘Ambition 2039 ha definito chiaramente la nostra roadmap”, ha dichiarato, Mirco Scarchilli Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Siamo, infatti, convinti che il futuro passi attraverso una mobilità sempre più sostenibile e responsabile, verso la natura e le sue risorse. Un messaggio che oggi affidiamo al marchio Mercedes-EQ, l’espressione di quello che noi consideriamo il ‘progressive luxury’. Siamo particolarmente orgogliosi di questa campagna, la prima in assoluto nel mondo dell’automotive italiano che sfrutta un’Intelligenza Artificiale, invitando gli utenti ad immaginare il futuro e a renderlo tangibile attraverso un’immagine spettacolare generata da un algoritmo. Questo progetto ci permetterà non soltanto di condividere i nostri obiettivi e valori, ma anche acquisire nuovi spunti e una maggiore consapevolezza sulla percezione ed i desiderata degli utenti verso la mobilità del futuro”.

foto: Mercedes-Benz Italia

