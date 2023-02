Michelin amplia l’offerta degli pneumatici All Seasons

SONDRIO (ITALPRESS) – Come è possibile regolare il cambio dei pneumatici della propria auto di fronte ad un clima sempre più imprevedibile? Per Michelin una soluzione è possibile grazie alla gamma di pneumatici All Season in grado di adattarsi sia al progressivo aumento delle temperature medie stagionali sia alla presenza ancora costante di giornate invernali con temperature al di sotto dei 5°. La nuova offerta di Michelin, presentata in questi giorni in provincia di Sondrio, si arricchisce della gamma Crossclimate 2 divenendo così disponibile per i veicoli di ogni segmento, dai suv alle auto commerciali e per famiglie.

L’ampliamento della gamma All Seasons si inserisce in un trend assolutamente positivo: nel 2022 il mercato dei pneumatici auto è tornato ai livelli pre pandemia registrando una crescita del 6,3%, mentre il solo settore All Season nello stesso anno ha segnato un +9%. In totale, dal 2015 ad oggi si è avuto un aumento di domanda e volumi pari al 200%.

“La gamma Michelin CrossClimate 2 offre prestazioni ai vertici della categoria su suolo bagnato, asciutto, innevato e per durata chilometrica 1-2. Con queste caratteristiche la nostra offerta quattro stagioni risponde alle esigenze degli automobilisti che sempre più spesso si trovano ad affrontare situazioni meteo che cambiano repentinamente, indipendentemente dalla stagione” ha spiegato la Direttrice Marketing B2C Michelin Italia Silvia Vergani indicando il prodotto come “la soluzione più adatta a chi ‘occasionalmentè guida in località con temperature vicine o sotto allo zero o con frequenti nevicate e per coloro che vivono il cambio stagionale come un fastidio e che per questo scelgono di mantenere pneumatici estivi o invernali tutto l’anno con tutti i rischi che ne conseguono”. Al momento l’offerta del marchio si è arricchita con la seconda generazione del pneumatico dedicato alle auto di tutti i segmenti, crossover e piccoli Suv, Michelin CrossClimate 2 e, successivamente, con la versione specifica per i Suv di medie e grandi dimensioni, Michelin CrossClimate 2 Suv, quella specifica per i camper, Michelin CrossClimate Camping, e la Michelin Agilis CrossClimate per i veicoli commerciali.

Tutti i prodotti della gamma Crossclimate si caratterizzano per una serie di funzionalità: frenata su asciutto, frenata su bagnato, trazione su neve. Tutte condizioni di guida testate sia con pneumatici nuovi che usurati (il cui limite legale è di 1,6 mm) per permettere agli automobilisti di avere tutte le informazioni necessarie per utilizzare in sicurezza i propri pneumatici per tutta la vita utile, evitando così una sostituzione anticipata e non necessaria con benefici sui costi e sull’impatto ambientale.

Come illustrato dal Responsabile Prodotto B2C Michelin Italia, Antonio di Benedetto, “il nostro prodotto Crossclimate ha la marcatura M+S e porta anche il simbolo alpino che attesta il superamento dei test di aderenza su neve sulla base dei regolamenti europei. Su questo pneumatico abbiamo lavorato sui tre ambiti principali: la mescola, il disegno del battistrada e l’architettura”.

“La mescola è termoadattativa che consente al pneumatico di adattarsi al suolo a differenti condizioni di temperatura: parliamo di un range che va dai -10° ai +30°”, ha spiegato Di Benedetto mentre per quanto riguarda il disegno del battistrada si può notare “un ampliamento della sezione dei canali direzionali che consente di massimizzare l’evacuazione dell’acqua dal centro del battistrada verso l’esterno”.

Inoltre è stata “ottimizzata l’impronta, scaricando le forze di accelerazione, sterzata e frenata per raggiungere eccellenti durate chilometriche che oggi sono paragonate a quelle di un pneumatico estivo. Nel corso del 2023 la nostra proposta vedrà un ampliamento di gamma con l’introduzione di dimensioni in 21 e 22 pollici”, ha aggiunto rimarcando un particolare che permetterà un ampliamento dell’offerta del 10%, che conferma le buone performance di Michelin sul mercato italiano, dove dal 2015 ha venduto circa 5 milioni di pneumatici All Season.

