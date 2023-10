Roma, 6 ott. (askanews) – “Apprezzamento per gli insulti contro Matteo Salvini postati dal compagno, mai smentiti, e imbarazzante presenza a una manifestazione dell’estrema sinistra con la folla che insultava le forze dell’ordine. Per rispetto nei confronti di tutti gli italiani e delle istituzioni, ora ci aspettiamo le dimissioni immediate”. Così la Lega, in una nota, torna sul giudice Iolanda Apostolico.