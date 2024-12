Milano Premier Padel P1, finale tra Coello-Tapia e Chingotto-Galan

Roma, 7 dic. (askanews) – L’ultimo tabù di Arturo Coello e Agustin Tapia in un 2024 “mostruoso”? Vincere un torneo in Italia. Dopo la sconfitta in finale nel Major di Roma e nel P2 di Genova, Arturo e Agustin avranno ancora un’opportunità all’Allianz Cloud di Milano, dove sia lo spagnolo sia l’argentino giocheranno la loro prima finale. Nella prima semifinale maschile del Milano Premier Padel P1, si legge in una nota, Coello e Tapia hanno superato 6-3 6-3 in un’ora e 9′ Momo Gonzalez ed Edu Alonso (8), che chiudono comunque una settimana straordinaria. Per Coello e Tapia, invece, si tratta della 44esima vittoria consecutiva in una serie iniziata dopo una sconfitta contro Chingotto e Galan arrivata esattamente cinque mesi fa, il 7 luglio a Genova. Domenica, caccia al 14esimo titolo dell’anno, il nono di fila, contro Federico Chingotto e Ale Galan, che nell’ultima semifinale di giornata hanno battuto 6-1 6-4 Juan Lebron e Martin Di Nenno.

Nel torneo femminile, invece, Gemma Triay e Claudia Fernandez potrebbero centrare una straordinaria doppietta. Dopo il primo Major vinto in Messico, le due giocatrici spagnole possono chiudere la stagione con la vittoria a Milano per poi dare l’assalto alle Premier Padel Finals. Triay e Fernandez, con il 6-3 6-2 a Tamara Icardo e Claudia Jensen, raggiungono Delfi Brea e Bea Gonzalez nella finale in programma domenica alle 15. Brea/Gonzalez difenderanno invece il titolo conquistato un anno fa proprio all’Allian Cloud, dopo aver travolto 6-0 6-2 Ale Alonso e Andrea Ustero.