Mini, crescono le vendite e accelera l’adozione di veicoli elettrici

ROMA (ITALPRESS) – Il 15,3% delle vendite totali di Mini per il 2023 è rappresentato dai modelli completamente elettrici. Le vendite di veicoli elettrificati (inclusi gli ibridi plug-in, ndr) rappresentano il 20,8% delle vendite totali di Mini. Nel suo ultimo anno di piena disponibilità, l’attuale generazione di Mini ha registrato un’impennata delle vendite per un totale di 295.474 veicoli, segnando un aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Questa crescita dimostra l’incessante fascino e l’efficacia verso i consumatori di tutto il mondo delle attuali Mini 3 e 5 porte, della Mini Cabrio, della Mini Countryman e della Mini Clubman, che sono state arricchite da edizioni speciali e limitate. La Mini John Cooper Works 1to6, limitata a 999 esemplari, è stata l’ultima JCW con cambio manuale. Ha debuttato alla 24 Ore del Nùrburgring, conquistando il podio. La Mini Clubman Final Edition, con 1969 veicoli di alta gamma, segna la fine di un’era per la Clubman.

Un aspetto fondamentale della storia di successo di Mini nel 2023 è stato il notevole aumento dei veicoli elettrici a batteria. 45.261 clienti hanno scelto di diventare completamente elettrici scegliendo una Cooper SE 3 porte o la recente Cooper SE Cabrio in serie limitata, la prima cabrio elettrica in assoluto. Mini ha registrato un aumento del 3,5% nelle vendite dei suoi modelli completamente elettrici, riaffermando l’impegno del marchio verso soluzioni di mobilità sostenibile. “Il 2023 è stato un anno eccezionale per mini”, ha dichiarato Stefanie Wurst, Head of MINI. “L’accelerazione nell’adozione dei nostri veicoli completamente elettrici sottolinea la nostra dedizione a plasmare un futuro più verde. Con l’imminente arrivo della nostra nuovissima Mini Family, siamo entusiasti di continuare a stabilire nuovi standard nell’esperienza di guida, portando avanti il nostro impegno per una mobilità più sostenibile. Le reazioni entusiasmanti dopo l’anteprima mondiale della nostra nuova Mini Family completamente elettrica allo IAA Mobility, la Cooper e la Countryman, sono molto promettenti”.

La Mini Cooper SE e la Cooper E completamente elettriche, la Mini Countryman SE ALL4 completamente elettrica e la Countryman E sono modelli completamente nuovi e dotati di tecnologie all’avanguardia, di un’esperienza digitale entusiasmante e di un’autonomia significativamente migliorata. Anche la nuova Mini Aceman, un crossover compatto a cinque posti completamente elettrico, sarà lanciata in due versioni. Mini lancerà varianti con motore a combustione interna delle sue vetture nel corso del 2024, offrendo ai suoi clienti la possibilità di scegliere tra diverse tecnologie di trasmissione.

